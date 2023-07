Valoarea datoriilor românilor s-a dublat față de 2008 - TradeVille Tendințe Economice In T3 2023 Potrivit sondajului de conjunctura realizat de INS, managerii din economie estimeaza, pentru perioada iulie-septembrie, o creștere a preturilor in construcții si comerț, in paralel cu creșterea numarului de angajați si a activitații. In construcții, managerii preconizeaza o creștere a volumului producției (sold conjunctural +17%), o creștere moderata a numarului de angajați (sold conjunctural +7%) si majorarea preturilor lucrarilor de construcții cu +24% (sold conjunctural). In comerț, estimarile indica o tendința moderata de creștere a activitații economice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si sapte sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a cuprins un santier de constructii de la o autostrada din centrul Chinei, au anuntat duminica oficiali guvernamentali locali, potrivit Reuters.Sase persoane au fost gasite in viata si exista, de asemenea, raniti in urma…

- 949.729 de mașini noi au fost vandute in primul semestru al anului in Marea Britanie, in creștere cu 18,4% fața de aceeași perioada a anului trecut, dupa ce s-a majorat cererea pentru vehicule electrice, a anuntat Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite…

- Construcțiile Si Comerțul Cu Amanuntul Devin Mai ActiveIn perioada iunie – august 2023, managerii se așteapta la creșteri ale activitații de construcții (sold conjunctural +23%) si comerțului cu amanuntul (sold conjectural +17%). In industria prelucratoare si segmentul de servicii se prognozeaza…

- China a desfasurat saptamana trecuta un avion de recunoastere deasupra apelor Pacificului, la est de Taiwan, care - potrivit media chineze - a monitorizat si a adunat informatii despre un exercitiu la care au participat fortele navale ale SUA, Japoniei, Frantei si Canadei.

- Miliardarul Bernard Arnault, seful grupului de lux LVMH, va face o vizita in China, au declarat doua persoane apropiate situatiei, in conditiile in care producatorii de produse exclusiviste urmaresc indeaproape redresarea acestei piete cheie, dupa trei ani de perturbari produse din cauza Covid-19, transmite…

- Summitul BRICS ar putea sa fie mutat din Africa de Sud in China, care nu recunoaște jurisdicția Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga, scrie Reuters, citand surse apropiate de chestiune. Potrivit acestora, acesta este modul in care autoritațile sud-africane doresc sa evite discuțiile despre…

- Preturile petrolului au scazut miercuri din cauza dolarului american mai puternic, in timp ce datele economice din China au crescut temeri legate de cerere, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrarea in august au scazut cu 37 de centi, sau cu 0,5%,…

- Guvernul A Imprumutat Deja Jumatate Din Necesarul Pentru Acest AnImprumuturile Guvernului Romaniei au ajuns la 84.1 mld. RON pentru perioada ianuarie-aprilie 2023, dupa ce a atras, in ultima luna, 12 mld. RON. Cea mai mare parte din totalul sumei a fost atrasa in luna ianuarie, respectiv de…