Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai instariți americani nu au deținut niciodata atat de mult din acțiunile listate pe bursa de la New York, chiar daca procentul gospodariilor care dețin acțiuni la bursa este și el la un nivel record, arata Markets Insider.

- Investitorul legendar Warren Buffett a cazut pana pe poziția a zecea in clasamentul celor mai bogați oameni din lume, chiar daca s-a imbogațit in 2023, in condițiile in care sectorul tech a fost din nou vedeta bursei americane in anul pe cale sa se incheie, relateaza Markets Insider .La inceputul acestui…

- ”Valoarea de piata a tuturor celor 371 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) atat pe Piata Reglementata (PR), cat si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT), a depasit in premiera nivelul de 301 de miliarde lei la finalul primelor 11 luni ale acestui an. Din aceasta cifra,…

- Valoarea de piata a tuturor celor 371 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) - atat pe Piata Reglementata (PR), cat si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) - a depasit in premiera nivelul de 301 de miliarde lei la finalul primelor 11 luni ale acestui an, anunta Bursa. Companiile…

- Apartamentul din New York pe care Joe Jonas il vinde cu 6 milioane de dolari Dupa mai mulți ani de iubire, Joe Jonas și Sophie Turner au ajuns la desparțire. Nu avem de-a face cu un divorț discret, pe cale amiabila, ci unul cu scandal. Acum, artistul și-a scos la vanzare apartamentul de lux din New…

- Daca ești un fan al dulciurilor, atunci avem vești proaste pentru tine. De sarbatori, vei fi nevoit sa scoți mai mulți bani din buzunare pentru deserturi. Potrivit informațiilor, prețul la cacao a explodat la Bursa din New York.

- Petrolul brut este recunoscut drept materia prima numarul 1 in lume, avand in vedere numarul impresionant de intrebuințari. Este folosit pentru a produce combustibili lichizi, utilizați in diferite mijloace de transport, dar și pentru producția de materialele sintetice, asfalt și multe altele. In…