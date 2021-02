Valeriu Gheorghiță: Vaccinarea profesorilor ar putea începe săptămâna viitoare Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, anunța ca vaccinarea profesorilor ar putea incepe in a doua parte a saptamanii viitoare, fara programare pe platforma de vaccinare. Medicul militar a declarat vineri seara, la Digi 24, ca vaccinarea ar putea incepe mai repede decat s-a estimat inițial. Campania s-ar putea termina intr-o saptamana deoarece mai sunt de vaccinat doar 60.000 de cadre didactice in afara celor care sunt programate sau vaccinate. El a spus ca decizia finala va fi luata luni și ca vaccinarea tuturor profesorilor va ține o saptamana.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat vineri seara, la Digi 24, ca saptamana viitoare incepe vaccinarea cu prioritate a personalului din invațamant. Dascalii nu mai trebuie sa se inscrie in platforma, a mai anunțat președintele CNCAV.„Este un element important pe care l-am…

- Ministerul Educatiei a transmis Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) datele necesare demararii activitatii de vaccinare „prioritara” a personalului din invatamant in centre dedicate (prin organizarea de echipe mobile), transmite Agerpres. Potrivit…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca imunizarea personalului din invatamant va fi realizata cu ajutorul echipelor mobile, aratand ca o decizie in acest sens va fi luata la sfarsitul acestei…

- Profesorii ar putea fi vaccinati cu prioritate, prin echipe mobile, anunța coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita. Vaccinarea profesorilor ar putea avea loc in salile de sport. Valeriu Gheorghita a declarat, vineri, la Antena 3, ca au existat mai multe discuții despre…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca 167.977 de angajati din invatamant isi declara, in prima etapa de consultare, disponibilitatea de vaccinare anti Covid. Ministerul Educatiei a transmis inspectoratelor scolare ca fiecare unitate de invatamant preuniversitar va trebuie sa desemneze o persoana pentru…

- Campania de vaccinare anti COVID-19 a inceput și in județul Neamț, primele doze fiind rezervate pentru cadrele medicale. In cea de a doua tranșa vor fi incluse și cadrele didactice, in speranța ca astfel se va facilita mult așteptata redeschidere a școlilor. Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat…

- La Spitalul Județean de Urgența, doar jumatate și-au dat deja acordul pentru imunizare, iar la Ramnicu Sarat, unde s-a pornit de la principiul ca toata lumea se vaccineaza, au inceput sa apara reacții de respingere. Campania de vacinare anti-Covid, care a demarat in forța duminica și a continuat…

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, a declarat, duminica seara, ca in campania de informare a populatiei vor fi angrenati atat specialisti in domeniul medical, asociatii profesionale si asociatii ale pacientilor, dar si lideri de opinie din mediul cultural…