Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghita: Sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel putin o doza de vaccin, asta inseamna 45% din populatia adulta sau peste 42% din populatia peste 12 ani. Sunt peste 6,4 milioane vaccinate cu doza completa, a afirmat ca sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel putin o…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, iar acest lucru reprezinta 45% din populatia adulta sau peste 42% din populatia peste 12 ani. El a mai transmis ca sunt peste…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Iarna din luna septembrie i-a luat prin surprindere și pe meteorologi. A nins abundent nopatea trecuta, iar pe Transfagarașan stratul de zapada depașea azi dimineața 10 centimetri și continua sa ninga. Toata noaptea utilajele au acționat pentru indepartarea zapezii de pe carosabil. La stația meteo de…

- Autobuzul in care se aflau peste 60 de pasageri a ieșit de pe carosabil din motive deocamfdata necunoscute și s-a prabușit intr-o prapastie. Bilanțul inițial de 17 morți a crescut de la un minut la altul, ajungand la 32 de persoane decedate, intre care doi copii. Alte 20 de persoane sunt ranite. Autocarul…

- Peste 60% din populatiei Germaniei a primit schema completa de vaccinare impotriva COVID-19, relateaza DPA. Aproximativ 50 de milioane de persoane (60,1% din populatie) a primit a doua doza de vaccin, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii. Aproape 65% din populatie (54 de milioane de persoane) a primit…

- Peste 60% din populatiei Germaniei a primit schema completa de vaccinare impotriva COVID-19, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Aproximativ 50 de milioane de persoane (60,1% din populatie) a primit a doua doza de vaccin, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii. Aproape 65% din populatie (54 de…

- Bugetele Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi suplimentate cu cate 200 de milioane de lei fiecare, in perioada urmatoare, a anunțat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Programul Rabla Plus va primi buget suplimentar din 21 august, iar Programul Rabla Clasic va avea 200 de milioane de…