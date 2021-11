Pilotul Italian Valentino Rossi (42 de ani) a concurat pentru ultima oara in Moto GP. Septuplul campion mondial si-a incheiat cariera, duminica, cu o clasare pe locul 10 in ultima cursa a sezonului, care a avut loc in Valencia. Cursa a fost castigata de un conațional al lui Rossi, Francesco Bagnaia. Francezul Fabio Quartararo, castigatorul titlului mondial, s-a clasat pe locul cinci. Dupa cursa, Rossi a facut un tur de onoare, in aplauzele celor prezenti. Pilotul italian a fost purtat pe brate si ovationat, iar publicul i-a scandat numele. Never has a standing ovation been more deserved! @ValeYellow46…