Stiri pe aceeasi tema

- ​Valentin Mihaila a pus umarul la remiza scoasa de Parma in duelul cu Palermo, scor 3-3. Denis Draguș a punctat și el spectaculos in eșecul suferit de Gaziantep in fața lui Trabzonspor, scor 3-1.

- Valentin Mihaila (23 de ani) ar fi trebuit sa fie titular astazi (n.r. duminica, de la ora 17:15) la Parma, profitand de accidentarea lui Dennis Man (25), dar extrema a suferit o amigdalita acuta și a ieșit din grupul de jucatori al liderului Serie B pentru intalnirea cu Lecco. Mai sunt doar șase zile…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat un gol pentru Parma in victoria obtinuta duminica, pe teren propriu, scor 2-0, in fata formatiei FC Sudtirol. Meciul a contat pentru etapa a 12-a din Serie B. Ange-Yoan Bonny a deschis scorul in minutul 9, iar Man a majorat diferenta dupa pauza, din penalti (’57).…

- Victor Becali a negat faptul ca Dennis Man (25 de ani) ar fi semnat vreun contract cu firma de impresariat a fraților Becali. Extrema celor de la Parma a pierdut procesul in fața Anamariei Prodan și trebuie sa achite 350.000 de euro. In ianuarie 2021, cand Dennis Man a plecat de la FCSB la Parma in…

- Prima „dubla” a lui Dennis Man la Parma, „tricolorul” are patru goluri in ultimele patru etape din Serie B, avand șase reușite in acest sezon, egaland deja performanța reușita in stagiunea precedenta. Acesta e sezonul lui Dennis Man in Italia. Titular indiscutabil de la 1 octombrie, „tricolorul" are…

- Palermo – Spezia 2-2 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Nedelcearu a privit de pe banca de rezerve finalul dramatic de meci. Spezia a condus cu 2-0, dar Palermo a revenit fabulos. Golul egalarii l-a marcat in al 14-lea minut de prelungiri. Stulac a reusit o executie fabuloasa din lovitura libera. Cele…

- Extrema braziliana Neymar (31 de ani) a marcat primul gol in tricoul celor de la Al Hilal in meciul caștigat de trupa din Arabia Saudita, in deplasare, impotriva formației iraniene Nassaji Mazandaran, scor 3-0, in runda secunda a fazei grupelor Ligii Campionilor Asiei. ...

- Internaționalul roman Dennis Man a inscris primul gol pentru Parma in acest sezon de Serie B, in partida caștigata de „cruciați” cu scorul de 5-0, in deplasare, in fața formației US Catanzaro. Man a deschis scorul in minutul 18, dupa ce Ange-Yoan Bonny i-a pasat excelent in careu, iar mijlocașul l-a…