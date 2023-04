Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Benedyczak a marcat un gol spectaculos in Parma – Modena 1-1. Colegul lui Dennis Man si Valentin Mihaila a inscris cu un voleu de efect. Meciul a fost LIVE exclusiv in AntenaPLAY. In varsta de 22 de ani, varful polonez al lui Parma a impresionat in Parma – Modena 1-1. Adrian Benedyczak, gol spectaculos…

- Mijlocasul roman Ronaldo Deaconu a inscris, sambata, golul victoriei echipei sale, Korona Kielce, in meciul disputat pe teren propriu cu Miedz Legnica, in campionatul primei ligi poloneze, Ekstraklasa, potrivit news.ro.Korona Kielce s-a impus cu 1-0 in etapa a 26-a din Ekstraklasa. Unicul gol al…

- Florin Gardoș (34 de ani) a renunțat la fotbal in urma cu un an, „forțat” cumva și de problemele financiare pe care Academica Clinceni le avea la acea vreme. Fostul internațional roman anunțase ca nu mai are motivație și ca se va concentra pe propriile afaceri. ...

- Cei doi romani de la Parma, Dennis Man și Valentin Mihaila, trec printr-o perioada nefasta in Serie B. Fostul FCSB-ist a jucat numai o repriza, dupa pauza, iar ex-olteanul are acum probleme și cu o apendicita. Parma a ieșit din zona de play-off, dupa eșecul de la Como (0-2), picand pe locul 9. Sambata,…

- Valentin Mihaila (23 de ani), extrema lui Parma, s-a refacut dupa accidentarea musculara și antrenorul Fabio Pecchia așteapta sa-l convoace pentru meciul de la Como (sambata, ora 15:00). Are șanse sa primeasca și minute. Cu 10 zile inaintea startului oficial al naționalei din preliminariile Euro 2024,…

- Dennis Man (24 de ani) s-a recuperat dupa accidentarea suferita in ianuarie și va face parte din lotul Parmei pentru meciul cu Ascoli (sambata, ora 15:00). Anunțul a fost facut de antrenorul de la Parma, Fabio Pecchia. Man ar fi putut prinde foaia de joc și la meciul din etapa trecuta, 11 cu Ternana,…

- Internationalul roman Ianis Hagi a revenit pe teren la Glasgow Rangers, intr un meci oficial, la un an distanta de la accidentarea grava suferita in ianuarie 2022. Mijlocasul de 24 de ani, fiul lui Gica Hagi, a jucat din minutul 73 al partidei Rangers St. Johnstone 2 0, cand l a inlocuit pe Tillman.…

- George Puscas a fost erou la Genoa in ultimul meci din Serie B. Internationalul roman a marcat un gol in minutele de prelungire ale partidei, aducand toate cele trei puncte formatiei sale. George Puscas a ajuns la trei goluri marcate in acest sezon pentru Genoa. Internationalul roman, cotat la trei…