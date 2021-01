Stiri pe aceeasi tema

- Echipa AS Roma a fost eliminata in optimile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, fiind invinsa pe teren propriu, cu scorul de 4-2 dupa prelungiri, de formatia Spezia, intr-o partida disputata marti seara. Spezia a condus cu 2-0 dupa un sfert de ora de joc, prin golurile lui Andrei Galabinov (6 - penalty)…

- Cristiano Ronaldo a condus-o pe Juventus spre victorie contra celor de la Udinese (4-1), lusitanul reușind o dubla. Atacantul Batrânei Doamne a ajuns la cota 758 de goluri marcate în cariera, performanța cu care l-a depașit pe legendarul Pele. Cu 758 de goluri în fotbalul profesionist,…

- ​AC Milan a înscris în minutul 90+3 golul prin care a obținut poziția de lider la finalul anului. Formația pregatita de Stefano Pioli s-a impus, scor 3-2, în fața celor de la Lazio.Milanezii au avut un start de partida foarte bun și conduceau deja cu 2-0 în minutul 17 (au…

- Sassuolo, la care joaca Vlad Chiriches, a remizat, miercuri seara, in deplasare, scor 1-1, cu Fiorentina, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Italiei. Tot miercuri, AC Milan a terminat la egalitate cu Genoa, scor 2-2, si Inter Milano a invins Napoli, scor 1-0. De asemenea, Bologna a remizat…

- Formatia Juventus Torino, cu Radu Dragusin rezerva, a remizat, miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Atalanta Bergamo, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Italiei. Juventus a deschis scorul prin Chiesa, in minutul 29. Pentru Atalanta a egalat Freuler, in minutul…

- Fotbalistul echipei Sassuolo, Vlad Chiriches, a inscris un autogol in meciul pierdut, sambata, pe teren propriu, scor 0-3, in fata formatiei Internazionale Milano, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Italiei. Chiriches a trimis mingea in propria poarta in minutul 14. Celelalte goluri…

- Formatia Lazio Roma, la care joaca Stefan Radu, a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Juventus Torino, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Italiei.Juventus a deschis scorul in minutul 15, prin Cristiano Ronaldo, iar Lazio a egalat pe final, prin Caicedo (‘90+5),…

- Formatia Fiorentina a remizat, sambata seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Parma, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Citește și: Ludovic Orban, dupa discuțiile cu Nicușor Dan: Trebuie toti producatorii autohtoni care au marfa romaneasca sa aiba aceasta…