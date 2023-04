Valentin Ceaușescu, apariție unică: a acceptat să apară într-un documentar străin! A rămas singurul moștenitor al soților Ceaușescu Valentin, singurul fiu al soților Ceaușescu, și-a dat acceptul pentru un interviu. Nu unul despre parinții, familia sa ori procesele pentru bunurile confiscate dupa ’89 (de 33 de ani evita sa trateze public astfel de subiecte), ci despre un bun prieten, nimeni altul decat marele jucator de fotbal Ladislau Boloni. Singurul descendent al familiei fostului lider comunist Ceaușescu, Valentin Ceaușescu a acceptat sa vorbeasca, insa nu cu un jurnalist roman, și pentru un subiect pe care nu l-a putut refuza. Valentin Ceaușescu (75 de ani) face parte din cei care l-au cunoscut pe marele Boloni, despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va mai amintiți de formația vedeta a anilor 2000, Hi-Q? De ieri Mihai Sturzu a devenit oficial comandant de aeronava. Candva refrenele ”Gașca mea nu poate sa stea liniștita” ori ”Da muzica mai tare” erau nelipsite la toate chefurile. Astazi indemnurile pe care le-a facut cunoscute nu sunt recomandate…

- Prognoza meteo arata ca vor fi temperatura de primavara si ploi in prima zi de Paste si imediat dupa vremea se va raci din nou. Este posibil ca duminica, 16 aprilie, cel putin din punct de vedere temic, sa consemnam valori la scara intregii tari pana la 20-21 de grade, cu cele mai ridicate valori in…

- Saptamana ce urmeaza vom avea parte de o vreme capricioasa, pe alocuri racoroasa. De astfel de momente vom avea parte și de Paște, din punct de vedere meteorologic, a declarat Radu Ilea, meteorolog de serviciu ANM, la Antena 3 CNN. Citește și: Actrița Monica Odagiu a accidentat mortal un pieton ”Din…

- Mugur Mihaescu a amuzat o țara intreaga și pe deasupra a fost și platit regește pentru glumele sale. Impreuna cu Radu Pietreanu (ocazional, cooptand mai mulți comici colaboratori), cei doi din spatele proiectului Vacanța Mare au facut bani buni, mai ales din contractele cu televiziunile. Intre 2000-2006…

- 3 vedete au semnat deja pentru noul sezon America Express Postul de televiziune Antena 1 a inceput deja pregatirile pentru noul sezon America Express. Ca de fiecare data, concurenții vor fi nevoiți sa faca fața tuturor provocarilor și sa iși duca misiunile la bun sfarșit. Se pare ca filmarile pentru…

- Octavia Geamanu a anunțat prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare ca au trecut 18 ani de munca de cand lucreaza la Antena 1. Prezentatoarea de televiziune nu a sarbatorit cu fast, caci, deși merge zilnic la munca, e in proces cu postul de televiziune. De-a lungul celor 18 ani de cand…

- Ajuns la frumoasa varsta de 81 de ani, Vlad Ciurea continua sa imparta ințelepciune pentru cei care cauta sa-și mențina trupul și mintea in armonie și intr-o stare sanatoasa. Intrebat care sunt cele mai toxice alimente pentru creier, medicul a avut un raspuns tranșant și ferm.„Toate prajelile fac rau.…

- Andi Constantin, care a fost „Burlacul” in emisiunea de la Antena 1, dar și ispita la „Insula Iubirii”, a luat o pauza din televiziune, dupa cum a anunțat intr-un interviu pentru click.ro . Are alte preocupari acum, mai ales ca are și iubita. Andi Constantin a aparut timp de aproximativ șase ani constant…