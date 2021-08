Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe rus, Serghei Lavrov, a lansat joi un apel la demararea de negocieri in vederea formarii unui „guvern reprezentativ” in Afganistan, pe fondul informatiilor ca fostul vicepresedinte afgan Amrullah Saleh si fiul defunctului comandant de razboi, Ahmed Shah Massoud, organizeaza o…

- ”O cantitate substantiala de arme a cazut in mainile talibanilor si, evident, nu credem ca ni le vor inapoia de buna voie”, a spus oficialul american intr-o conferința de presa, la Casa Alba, dupa ce a fost intrebat despre echipamentele militare americane din Afganistan.Precizarea vine dupa ce, in urma…

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a transmis marti ca se afla in Afganistan si ca este 'presedintele interimar legitim' dupa ce presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara in timp ce talibanii cucereau capitala Kabul, informeaza Reuters. 'Conform Constitutiei afgane, in caz de absenta,…

