- La data de 07 aprilie a.c., polițiștii Biroului pentru Protectia Animalelor, impreuna cu cei din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au efectuat verificari, in targul saptamanal organizat pe raza comunei Livezi, cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor,…

- Violoncelistul Octavian Lup, unul dintre cei mai straluciți muzicieni ai generației sale, va fi solistul concertului ce va avea loc pe 11 aprilie, incepand cu ora 18:30, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacau. Evenimentul va fi susținut de orchestra Filarmonicii “Mihail Jora”, sub bagheta dirijorului…

- Miercuri seara, in jurul orelor 19.50, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție, aflați in timpul activitaților de patrulare in zona centrala, au descoperit un grup de tineri angrenați in jocuri de noroc. Contrar speranțelor lor, norocul nu a fost de partea celor patru tineri, cu varste…

- Vineri, dupa-amiaza, Garda de Intervenție a Detașamentului de Pompieri Onești a fost alertata sa intervina in municipiul Onești, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunța o explozie urmata de incendiu intr-un apartament situat intr-un bloc de locuințe de tipul P+4. La fața locului, doua autospeciale…

- Originara din satul Babușa al comunei vasluiene Bacești, poeta și muzeografa bacauana Mihaela Babușanu a fost, de 8 Martie, invitata Așezamantului Cultural „Tezau Baceștean” și a Centrul de Asistența Medico-Sociala Bacești, la o manifestare dedicata Zilei Internaționale a Femeii. In „Anul omagial al…

- Ieri, in orașul Bacau, 50 de copii din Comanești au avut privilegiul de a trai o experiența captivanta și educativa, descoperind misiunile și activitațile instituțiilor de forța și intervenție ale județului. Sub egida “Ziua Protecției Civile,” evenimentul organizat cu sprijinul Inspectoratului Județean…

- Un accident nefericit a avut loc astazi pe DN 11 Bacau-Onesti, in zona localitatii Magura, judetul Bacau, cand un autocamion incarcat cu biscuiti a ieșit in decor, blocand sensul de mers catre Onesti. Potrivit informațiilor furnizate de Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Luni, 22 ianuarie, in jurul orei 12.30, un echipaj din cadrul Compartimentului Intervenții, aflat in patrulare in zona centrala a municipiului Bacau a observat doi tineri care se deplasau ținand in mana cate un cuțit. Aceștia au fost interceptați de polițiștii locali, iar in urma controlului corporal…