Vâlcea: Peste 1.200 de persoane sunt în izolare la domiciliu In județul Valcea, astazi, se aflau in carantina instituționalizata 186 de persoane, iar in izolare la domiciliu 1.248 de persoane. Au ieșit din carantina 18 de persoane, iar din autoizolare un numar de doua persoane. In spațiile de carantina din județ, din totalul de 258 locuri disponibile sunt ocupate 186 de locuri. Spitalul orașenesc Horezu a fost desemnat pentru tratarea cazurilor de imbolnaviri cu virusul COVID -19, iar Spitalul Județean de Urgența din Ramnicu Valcea va asigura cazurile medicale de urgența non COVID -19 din tot județul. Cazurile pediatrice vor fi preluate de Spitalul Județean… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a decis ca Spitalul Mioveni si Spitalul de Pediatrie Pitesti vor prelua cazurile de COVID-19, scrie Agerpres.„S-au stabilit mai multe masuri organizatorice care privesc desfasurarea activitatii spitalicesti din judetul Arges in perioada starii de urgenta.…

- ⁹Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Hunedoara, col. Viorel Demean, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus in urma testelor. Acesta va fi internat la Timișoara. Conform Știrile Antena 3 Deva (https://www.facebook.com/StirileAntena3Deva/ ) colonelul Viorel Demean, conformat…

- Miercuri, 18 martie 2020, in județul Valcea sunt 305 persoane in izolare la domiciliu, afebrile, fara semne de imbolnavire, așa cum rezulta din monitorizarea medicilor de familie. Azi au ieșit din izolarea la domiciliu și monitorizarea DSP Valcea 10 persoane, in buna stare de sanatate, ce nu mai constituie…

- Inca de acum 3 saptamani, Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a inceput pregatirile pentru a putea gestiona eventualele cazuri de COVID-19, boala cauzata de noul coronavirus (SARS-CoV-2), sub indrumarea specialiștilor proprii și in colaborarea cu personalul de specialitate al DSP Alba. In…

- Trei pacienti cu suspiciune de infectare cu COVID-19 sunt internati la Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu. Conducerea unitatii medicale incearca sa amenajeze un laborator pentru efectuarea testelor de coronavirus si sa elibereze o serie de sectie pentru cei…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare lucreaza intens si ia toate masurile necesare pentru a proteja atat pacientii, cat si personalul medical, in actualul context epidemiologic. In acest sens, au fost instalate puncte de triaj, care vor functiona de marti, 17 martie 2020,…

- Urmare a apariției in presa a unei informații potrivit careia un pacient a fost diagnosticat cu coronavirus in orașul Horezu și transportat cu izoleta facem precizarea ca informația este eronata. La momentul actual exista un numar de 243 persoane in izolare la domiciliu, 37 persoane in carantina și…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au inceput, miercuri, instalarea a doua corturi medicale la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta si la cel de Boli Infectioase, pentru realizarea pretriajului pacientilor. Potrivit inspectorului sef…