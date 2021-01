Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șase infrangeri consecutive in grupa, Valcea intalnește un adversar mult mai accesibil. Podravka a caștigat și ea un singur meci Podravka și Valcea vin dupa partide in care au pierdut la niște scoruri astronomice. Campioana Croației a fost invinsa in Danemarca, de Odense, 35-20, in timp ce Valcea…

- La meciul 100 la Juventus, Cristiano Ronaldo a semnat „doppietta” din penalty, cu Genoa, și a ajuns la 79 de goluri in bianconero. In 2020, atacantul portughez are 31 de reușite in Serie A. Juventus a legat doua succese pentru prima oara cu Pirlo antrenor in acest sezon. Cel cu Genoa de duminica seara…

- Valentin Jalba candideaza pe locul 6 pe lista USR PLUS de la Camera Deputatilor Timp de 10 ani a acumulat experienta in mediul corporativ si academic in mai multe tari ale Europei, iar acum ceva mai bine de un an a revenit definitiv in acasa, in Constanta Alaturi de colegii din USR PLUS spune ca poate…

- Aproape toata Europa intra in lockdown ca sa opreasca valul de infectari cu Covid, dar iși ține școlile și business-urile deschise pentru sanatatea economiei, a elevilor și a parinților. Romania Educata, cu ochii pe sondaje, și-a ferecat școlile și condamnat copiii la educație second-hand. Suntem pe…

- In zilele acestea, toate deciziile liderilor Europei se iau și se duc in direcția crizei pe care o traim, care ne va afecta și in lunile urmatoare. E prima data cand imaginea batranului continent este asemanatoare, indiferent de țara. O Europa strivita intre doua placi tectonice: criza sanitara și cea…

- „Creștinii au astazi o mare responsabilitate: ca drojdia in aluat, sunt chemați sa retrezeasca conștiința Europei, pentru a anima procese care sa genereze noi dinamisme in societate”, afirma Papa Francisc. „Așadar, ii indemn sa se angajeze cu curaj și determinare pentru a oferi contribuția lor in fiecare…

- Descopera Europa cailor ferate. Strabate lacurile glaciare, crestele ascuțite ale munților și orașele antice cu noul ghid „Calatorii de neuitat”, de la DK. Adesea, lumea se mișca atat de repede, incat uitam sa ne bucuram de priveliștile ei și, pur și simplu, sa ne relaxam. Pune-ți telefonul sau laptop-ul…

- Masurile punitive, ca sancțiunile, au avut un impact negativ asupra economiei Rusiei. Dar au cultivat, in același timp, sentimente anti-Occident in populație, intarind astfel popularitatea regimului (rus)", a scris Viorica Dancila. Ea atrage atenția ca Rusia este o țara care a putut supraviețuit…