- Specialista in nutriție a fost invitata unei emisiuni, unde a vorbit despre intoleranțele alimentare și ce dezechilibre pot provoca acestea in organism.Mihaela Bilic, avertisment privind E-urile din alimente: "Mancarea a ajuns sa fie mai mult chimie decat bucatarie".Afecțiuni precum intoletanța la histamina,…

- In cazul in care aceste documente sau avize nu sunt disponibile, gospodinele pot fi sancționate conform legii. Este important sa se ia in considerare aspectele de igiena și siguranța alimentara atunci cand se pregatesc și se comercializeaza alimente pentru a evita riscul de imbolnavire a consumatorilor.In…

- In ultimii ani, sistemul de protecție al copilului din Republica Moldova s-a schimbat mult, dar nu atit cit sa corespunda intereselor copiilor. Serviciile nu sint intotdeauna prietenoase copiilor. O declarație in acest sens a fost facuta de avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Banarescu,…

- Aproape jumatate dintre elevii romani, 49%, au devenit victime ale situațiilor de violența fizica și de amenințare sau ale mesajelor umilitoare transmise online, arata o analiza realizata la finalul anului trecut de Organizația Salvați Copiii.Procentul elevilor care spun ca au fost victime ale bullying-ului…

- Vladimir Putin vrea noi generații de sacrificiu pentru fantasmele sale imperialiste și sovietice. De aceea in școlile din Rusia spalarea creierelor este in toi. Orice eveniment este un pretext pentru manipulare. De exemplu, concursurile de frumusețe. Imagini surprinse intr-o școala din Siberia arata…

- Instituțiile de stat au scos la bataie aproape 3.000 de locuri de munca in primele doua luni ale anului, potrivit datelor jobradar24.ro, cel mai mare agregator de joburi din mediul privat și de stat din Romania, dezvoltat de eJobs.ro. 9 din 10 sunt funcții de execuție și mai puțin de 200 sunt funcții…

- Alimentele neprelucrate de origine vegetala trebuie sa ocupe un loc important, atat in cadrul alimentatiei persoanelor sanatoase, cat si al celor bolnave. Doar aceste produse contin materiale de balast (fibre) si substante antioxidante , principii care ajuta organismul sa faca fata stresului psihic…