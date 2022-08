Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va intruni astazi, in sedinta, urmand sa aprobe normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta 90/2022 privind posibilitatea amanarii ratelor la creditele bancare. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare si amanare…

- Guvernul a aprobat in cadrul sedintei de miercuri, 29 iunie, un proiect prin care studentii pot contracta credite de 10.000 de euro, iar familiile si cuplurile pot lua credite de 15.000 de euro, care vor fi garantate de stat. Banii vor putea fi folositi pentru plata chiriei, finalizarea studiilor,…

- Ancheta penala in cazul primului pacient din Romania diagnosticat cu variola maimuței. Tanarul a refuzat sa dea informații privind posibili contacți. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis o ancheta penala in cazul primului pacient din Romania diagnosticat cu variola maimuței, dupa ce tanarul…

- Creditele pentru studenti Desi perioada de studentie este frumoasa, aceasta vine la pachet si cu multe cheltuieli si necesitati. Pentru a trece mai usor peste aceasta perioada, adesea complicata din punct de vedere financiar, o solutie buna ar fi creditele pentru studenti. Bancile din Romania vin cu…

- Desi populatia a inceput sa isi reorienteze economiile catre moneda unica europeana, majoritatea bancilor din Romania au scos din oferta lor produsele de economisire in euro. In ultimul an, si mai ales dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, populatia a inceput sa desfiinteze depozitele in lei si sa…

- “Ii vom imputernici și mai mult pe colegii care negociaza cu clienții in cadrul CSALB, ca sa poata lua decizii pe loc”„Recomand clienților sa aleaga dobanzile fixe. Chiar daca rata variabila va scadea, ei nu pierd, ci caștiga siguranța!”„Razboiul de langa Romania ii face pe mulți clienți sa nu se mai…

- Vladimir Kalinov – vicepreședintele Raiffeisen Bank, in dialog cu Liviu Fenoghen – directorul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) și Catalin Balan – comunicator. “Ii vom imputernici și mai mult pe colegii care negociaza cu clienții in cadrul CSALB, ca sa poata…

- Fostul manager al Spitalului Malaxa din București, condamnat in prima instanța la 5 ani și 10 luni de inchisoare, a obținut 88 de puncte, adversarii au luat sub 50 și au fost respinși, el fiind unicul admis inaintea interviului, proba care pare a fi o formalitate. Informația a fost oferita și de Salajul…