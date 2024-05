Regulile statului paralel Statul paralel și milițienesc a impus treptat, in ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (și contrare logicii economice) aplicabile circuitului și economisirii banilor. Nu vorbim doar de Romania, ci de intreaga Uniune Europeana, plus SUA și Canada. Plațile cash care depașesc un anumit plafon sunt imediat suspecte de spalare de bani și raportate la diverse instituții de lupta contra fenomenului, cum ar fi Oficiul pentru Prevenția și Combaterea Spalarii Banilor. Plațile prin virament bancar cu aparența neobișnuita sunt, de asemenea, obiect de monitorizare, suspiciune și raportare la instituții.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

