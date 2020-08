Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca situatia bugetara nu permite cresterea anticipata a salariilor cadrelor didactice. ‘Faptul ca nu putem de la 1 septembrie sa ne permitem sa facem cresterea anticipata se datoreaza situatiei bugetare. Si sunt convins ca foarte multi dascali vor intelege lucrul…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca situatia bugetara nu permite cresterea anticipata a salariilor cadrelor didactice. "Faptul ca nu putem de la 1 septembrie sa ne permitem sa facem cresterea anticipata se datoreaza situatiei bugetare. Si sunt convins ca foarte multi dascali vor intelege…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a anunțat, astazi, printr-o postare pe Facebook, ca PSD va corecta rectificarea bugetara in Parlament pentru ca "nu rezolva niciuna dintre marile probleme ale țarii" și este facuta "in bataie de joc și in disprețul realitații".

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat, in premiera, o consultare publica interna pentru stabilirea modului de desfașurare a cursurilor Universitatea Politehnica Timișoara a lansat, spre consultare, catre decanatele facultaților și reprezentanții studenților propunerea de organizare…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat miercuri ca Ministerul Sanatatii va decide daca la revenirea la cursuri elevii vor purta masti, amintind ca prin lege este stabilita obligativitatea purtarii mastii, informeaza AGERPRES . “Masca, la momentul acesta, prin lege este stabilit ca este obligatoriu…

- Situația devine ingrijoratoare la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei, din Galați, dupa ce alte 10 cadre medicale au aflat, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectate cu noul coronavirus. Numarul total al cazurilor de imbolnavire ajunge la 95.

- Plenul reunit al Parlamentului a votat rectificarea bugetara adoptata de Guvern in aprilie, in contextul crizei noului coronavirus. Marcel Ciolacu a acuzat Executivul ca i-a lasat pe primari și șefi de CJ sa se descurce singuri in fața crizei sanitare. „PSD rezolva din Parlament ce nu vrea ori nu este…

- Cum se incheie situația școlara a elevilor in acest an. Precizarile Ministerului Educației. Ministerul Educației și Cercetarii a explicat cum vor fi incheiate mediile școlare pentru anul 2019-2020, avand in vedere situația generata de pandemia de coronavirus. Nu se vor mai susține lucrarile scrise pentru…