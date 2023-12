Val de pensionări în Poliția Română: 3.000 de angajați ies din sistem Val de pensionari in Poliția Romana! La finalul anului 2023, circa 3.000 de polițiști vor ieși din sistem. Șefii MAI cauta soluții pentru a acoperi deficitul de personal. Pana la momentul actual, circa 2.500 de persoane s-au pensionat din Poliția Romana in acest an. Potrivit unor informații pe surse, alte 500 de cereri de pensionare au fost depuse. In numai un an, Poliția Romana prin intermediul școlilor pot sa pregateasca aproximativ 3.000 de polițiști. Mai mult, șefii MAI cauta soluții pentru a acoperi deficitul de personal, care este de aproximativ 20%. In incercarea de a acoperi acest deficit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Catalin Predoiu spune ca exista un deficit de personal in MAI și ca ar fi in jur de 20%, iar cei proveniti din sursa externa, susține ministrul de Interne, nu sunt deloc pregatiti. "In ultimii ani s-a produs o penurie de personal in randurile structurilor MAI. In mare e vorba de pensionari anticipate.

