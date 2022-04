Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu uriaș a izbucnit joi seara la un institut cheie de cercetare a armelor din Tver, la nord-vest de Moscova. Șapte persoane au decedat, iar alte zece sunt date disparute, potrivit agenției de stat ruse Tass, citate de The Guardian. Incendiul a fost urmat la scurt timp de un altul care a avut…

- Imagini filmate cu drona arata un complex de apartamente distrus in centrul orașului portuar asediat Mariupol, din estul Ucrainei, care a fost scena unor lupte aprige intre armata rusa și forțele ucrainene care apara orașul. Pe parcursul saptamanilor de lupte, infrastructura din Mariupol a suferit pagube…

- Rusia a distrus aproape in totalitate industria de aparare a Ucrainei, a estimat joi Oleksii Arestovici, consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie video in care a salutat termenii acordului de pace propus marti la Istanbul ca pe o victorie a Kievului, relateaza Reuters.…

- A trecut o luna de cand trupele rusești au invadat Ucraina și, in ciuda unor victorii rapide obținute la inceput, avansul lor in unele orașe-cheie, inclusiv in capitala Kiev, a incetinit. Deși este tot mai clar ca asaltul Rusiei asupra Ucrainei nu a decurs conform planului, Moscova continua sa iși foloseasca…

- Dupa ce compania auto a fost criticata pentru ca a reluat producția la uzina din Moscova, Grupul Renault a anunțat miercuri, printr-un comunicat oficial de presa, ca iși suspenda activitatea in Rusia și cauta soluții pentru a respecta sancțiunile impuse la nivel mondial. „Activitațile Grupului Renault…

- Volodimir Zelenski a supraviețuit la cel puțin trei tentative de asasinat in ultima saptamana, scrie cotidianul britanic The Times . Doua echipe diferite au fost trimise de ruși pentru a-l ucide pe președintele Ucrainei, de cand armata lui Putin a invadat țara. Mercenari ai grupului Wagner, susținut…

- Aleksei Danilov, secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, a anunțat, marți, ca grupul de mercenari ceceni trimiși in Ucraina a fost eliminat, in urma unor informații oferite de reprezentanti ai FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei), au relatat marti Interfax-Ukraina,…

- Rusia nu a creat pana in prezent vreun grup de atac din forțele comasate la frontiera, care sa indice iminența unei ofensive in Ucraina, potrivit lui Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii. Ministrul a fost citat de agenția de presa oficiala ucraineana Ukrinform. Spusele ministrului distoneaza…