Stiri pe aceeasi tema

- Vremea deosebit de rece s-a abatut asupra nordului Indiei, iar in capitala tarii, New Delhi, au fost inregistrate cele mai scazute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informeaza DPA, potrivit Agerpres. "Conditiile severe de frig s-au datorat persistentei vanturilor reci care…

- Vremea deosebit de rece s-a abatut asupra nordului Indiei, iar in capitala tarii, New Delhi, au fost inregistrate cele mai scazute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informeaza DPA. "Conditiile severe de frig s-au datorat persistentei vanturilor reci care au traversat…

- Australienii au indurat marti cea mai calduroasa zi din istoria inregistrarilor meteorologice, conform rezultatelor preliminare emise de Biroul de Meteorologie (BoM), citate de DPA, potrivit Agerpres.Media temperaturilor maxime inregistrate marti pe teritoriul tarii a fost de 40,9 grade Celsius,…

- Vremea va fi inchisa și rece, sambata, in aproape toata țara, cu condiții de ploaie in est, sud și parțial in centrul țarii, dar de duminica se va incalzi ușor. Sambata, in sudul, estul și parțial in centrul țarii, vremea va fi inchisa, rece, și se vor semnala precipitații prodominant sub forma de ploaie,…

- Temperaturile medii ale lunii octombrie (2019), la nivel global, au fost cele mai ridicate temperaturi inregistrate pentru aceasta luna, potrivit serviciului de monitorizare al UE, Copernicus, scrie Euronews, potrivit Hotnews. Octombrie 2019 a fost cu 0.69 grade Celsius mai calda decat mediile inregistrate…

- Octombrie 2019 a fost cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in lume, a anuntat marti serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, mentionand ca este a cincea luna consecutiva care a depasit sau s-a apropiat de un nivel record, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Citește…

- Octombrie 2019 a fost cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in lume, a anuntat marti serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, mentionand ca este a cincea luna consecutiva care a depasit sau s-a apropiat de un nivel record, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Luna…

- Vremea va ramane și azi, 5 octombrie, rece și mohorata, atat in Capitala, cat și in alte zone. In București temperaturile vor fi intre intre 8 și 16 grade Celsius. Vantul va sufla cu o viteza de 10 km/h și vor fi posibile ploi. De altfel, sambata dimineața, la ora 09:00, expira alerta meteo de ploi,…