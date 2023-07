Val de falimente în SUA: Băncile raportează explozia pierderilor din credite neperformante Creșterea dobanzilor și sfarșitul perioadei ”banilor ieftini” a adus in Statele Unite ale Americii in prima jumatate a lui 2023 cel mai mare numar de falimente in randul corporațiilor de dimensiuni mai mari inregistrat de la criza financiara din 2009. Situația are repercusiuni asupra instituțiilor de credit, bancile americane raportand cea mai mare creștere creditelor neperformante de dupa pandemia de coronavirus. Nici bancile de investiții americane nu se simt prea bine, restrangerea volumului tranzacțiilor efectuate pe Wall Street in 2023 aducandu-le o scadere importanta a veniturilor. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

