Val de CATASTROFE naturale. Ce va urma în următoarea perioadă este fără precedent Incendiile de vegetație din ultimele saptamani, dar și inundațiile nu sunt intamplatoare. Un val de catastrofe naturale va lovi globul in urmatoarea perioada, spun specialiștii. Raportul despre catastrofe naturale, cauzate de incalzirea globala, este rezultatul a cinci ani de cercetari si a unui proces de verificari si analize la care au participat 234 de oameni de stiinta din peste 60 de tari ale lumii. Prima parte va fi data publicitații luni, 9 august. Mai exact, pentru prima oara dupa 2013, cercetatorii vor da publicitatii prima parte a unei lucrari ce va fi completata anul viitor sub egida… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi "cel mai puternic avertisment lansat vreodata" cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat presedintele COP26, Alok Sharma. ''Comportamentul uman accelereaza incalzirea globala intr-un ritm…

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi "cel mai puternic avertisment lansat vreodata" cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat Alok Sharma, care va conduce COP26, conferința pentru clima de la Glasgow in noiembrie.

- Este rezultatul a cinci ani de cercetari si a unui proces de verificari si analize la care au participat 234 de oameni de stiinta din peste 60 de tari ale lumii care, pentru prima oara dupa 2013, vor da publicitatii prima parte a unei lucrari ce va fi completata anul viitor sub egida Intergovernamental…

- Temperaturile extreme fac prapad in mai multe zone din Europa, insa Italia este in prezent una dintre cele grav afectate de catre incendiile de vegetație care s-au intins mai repede decat se așteptau autoritațile, astfel munca pompierilor a devenit instant o lupta contracronometru. Focul devastator…

- Temperaturile extreme fac prapad in mai multe zone din Europa, insa Bulgaria este in prezent una dintre zonele grav afectate. Incendiile de vegetație izbucnite s-au intins mai repede decat se așteptau autoritațile, astfel munca pompierilor a devenit instant o lupta contracronometru. Din nefericire,…

- Pana de curand, schimbarile climatice au fost considerate o amenințare pentru viitor. Despre efectele acestora s-a spus ca au loc momentan doar in locuri indepartate, precum Arctica, unde urșii polari raman fara gheața pentru a vana. Insa, creșterea nivelului marii și seceta extrema din ultimul timp…

- O furtuna solara masiva se apropie cu o viteza de 1,6 milioane de kilometri pe ora și se așteapta sa atinga Pamantul miercuri. Fenomenul poate duce la caderea energiei electrice la nivel mondial, potrivit unui raport al spaceweather.com, informeaza Newsheads.in . Raportul menționeaza ca viteza vantului…

- Mary Simon, prima femeie indigena numita marți guvernator general al Canadei, a luptat toata viața împotriva forajului arctic și a vânatorii de foci și pentru apararea tradițiilor inuite, potrivit AFP.Noua reprezentanta a reginei Elisabeta a II-a, oficial șeful statului canadian, Mary…