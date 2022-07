Vai, Rusia nu trebuie umilită! Asa se olicaieste Domnul Macron, presedintele Frantei: Rusia nu trebuie umilita. Ca ea, bednaia (saracuta) Rusie, nu a umilit pe nimeni. Nici azi, nici de-a lungul istoriei. Nici pe ucraineni, nici pe romani, nici pe polonezi, nici pe gruzini, nici pe lituanieni, nici pe nimeni altcineva. De urgisirea romanilor-basarabeni ce sa mai vorbim! Sa nu-l umilim pe Tatucul Vladimir Vladimirovici, care sade pe cuptior la Moskva si trage cu rachetele hipersonice la 150 de kilometri de Romania. Ca ei, tavarisci rusi, s-au purtat, de pilda, in cel de-al doilea razboi mondial ca niste ingerasi cu fetele noastre,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

