- In ultimele 10 zile au fost realizate 6,5 milioane de teste, iar anterior au fost testati alti aproape 3 milioane de locuitori, informeaza AP. Comisia de sanatate a orasului, a postat pe site-ul oficial un mesaj in care le cere tuturor celor care nu au fost inca testati sa se prezinte pana…

- Stare de alerta in orașul chinez Shulan, situat in apropiere de granița cu Rusia și Coreea de Nord. Localitatea a fost declarata focar de infecție dupa ce un grup de oameni confirmat cu noul coronavirus a intrat in contact cu o femeie fara istoric de calatorie sau expunere la

- Autoritatile sanitare chineze au raportat la sfarsitul saptamanii trecute ca au confirmat sambata 17 noi cazuri de contaminare cu coronavirus in China continentala, dintre care sapte infectari se refera la persoane venite din strainatate, scrie Reuters.Citește și: VIDEO - Marcel Ciolacu a…

- Ziarul Unirea Coronavirusul revine in orașul chinez Wuhan: Primul caz confirmat, dupa mai mult de o luna fara imbolnaviri 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna, au fost…

- In școlile din Wuhan s-au facut auzite azi, dupa cateva luni de liniște totala, primele sporovaieli dintre elevi și zgomote de scaune mutate de aceștia.Elevii din clasele terminale, care se pregatesc de examenele de sfarșit de an și de ciclu de invațamant, s-au intors pe bancile școlilor, a notat BBC.Ceilalți,…

- Shi Zhengli, poreclita „Femeia - liliac”, este unul dintre cercetatorii de top din lume care a studiat in amanunt tipurile de coronavirus de la lilieci și ramificațiile mortale ale acestora.Shi Zhengli a descoperit zeci de virusuri mortale, din genul SARS, in munca sa depusa in cea mai mare parte in…

- Cartiere blocate, spital improvizat, frontiera inchisa calatorilor: un orasel chinez care se invecineaza cu Rusia este in alerta in fata sosirii calatorilor contaminati cu noul coronavirus, transmite joi AFP. Carantina a fost ridicata miercuri la Wuhan (centru), locul de unde s-a raspandit…

- Ai Fen a fost printre primii medici care au incercat sa alerteze colegii si autoritatile chineze in ce priveste aparitia unui nou virus, postand o fotografie a unui pacient etichetat cu "SARS coronavirus". Media internationala sugereaza ca aceasta ar fi disparut dupa ce, anterior, fusese "atentionata…