- Vaduva medicului chinez Li Wenliang, cel care a lansat primul avertisment despre noul coronavirus la sfarsitul lunii decembrie anul trecut, a nascut vineri un baietel intr-un spital din orasul chinez Wuhan, relateaza dpa. "Sotul meu, poti vedea asta din cer", a scris vaduva lui Li, Fu Xuejie, intr-o…

- Hu Weifeng a lucrat cu medicul Li Wenliang devenit celebru dupa ce a decis sa vorbeasca in public despre epidemia declanșata in Wuhan inca din decembrie. Doctorul a avut curaj sa se alature colegilor sai și, de patru luni, posta in social media diverse avertismente cu privire la pericolele generate…

- Un cuplu și fetița lor de 10 luni sunt internati de aproape o luna la Institutul Matei Balș din Bucuresti. Cei trei nu pot pleca acasa pentru ca nu ies doua teste COVID-19 negative consecutiv. “Nu mai rezistam, copilasul nu mai suporta”, spune soția. Replica doctorilor? “Nu suntem ca in Germania, unde…

- Cercetatori ai laboratorului de virusologie chinez incriminat de Washington au fost formati chiar in SUA, precum si in Franta, a subliniat joi guvernul chinez, in plina polemica in ceea ce priveste originea noului tip de coronavirus, informeaza AFP.Laboratorul de inalta securitate P4 din Wuhan,…

- PARTEA a II-aEUROPA FRAGMENTATA SI DEZBINATA IN ACTIUNETrebuie spus ca din punct de vedere al Uniunii Europene SANATATEA este un domeniu partajat in care Comisia Europeana poate face cel mult recomandari si nu poate impune statelor membre solutii sau actiuni.Am vazut cu ochii nostri,…

- Un batran de 87 de ani a fost scos de un medic din spital pentru a vedea apusul din Wuhan. Din cauza varstei si a efectelor bolii, barbatul se temea ca nu va supravietui infectiei cu coronavirus. Cazul sau a ajuns in toata presa mondiala, iar imaginea patului scos la lumina a emotionat milioane de oameni.…

- Un medic chinez, care are un laborator in Wuhan, susține ca a reușit sa trateze de COVID-19 noua persoane in varsta cu ajutorul injecțiilor cu celule stem, transmite Daily Mail. Pacienții tratați de doctor fusesera internați cu pneumonie provocata de noul tip de coronavirus.Citește și: Adrian…