Vaccinurile anti-COVID: Averi COLOSALE pentru președinții companiilor Pfizer și Moderna Noua oameni au devenit marii milionari ai planetei de pe urma vaccinurilor anti-Covid. Cel mai mult au avut de caștigat președinții companiilor care produc serurile Pfizer si Moderna. Alte șapte persoane, acționari ai marilor companii farmaceutice au ajuns miliardari. Vaccinurile impotriva covid-19 au facut din noua persoane miliardari, inclusiv CEO-ul francez al companiei americane in

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

