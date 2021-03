Experții europeni din Agenția Europeana pentru Medicamente trebuie sa evite presiunile politice și sa decida in mod obiectiv daca vaccinul Sputnik V este sigur și eficace impotriva COVID, scrie publicația europeana Politico intr-o analiza. Sarcina nu va fi neaparat simpla, intr-un moment in care unele state membre folosesc deja vaccinul, unele iau in calcul acest lucru, iar altele se pronunța ferm impotriva serului produs in Rusia. Primele date ale studiului clinic prin care a trecut vaccinul rusesc Sputnik V au ajuns joi la Agenția Europeana pentru medicamente (EMA), la ceva timp dupa ce serul…