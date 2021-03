Stiri pe aceeasi tema

- Compania Pfizer a anunțat ca vaccinul sau impotriva Covid-19 eficient in proporție de 100% la copiii cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani. Vaccinul a demonstrat o eficiența de 100% intr-un studiu clinic de faza a treia, facut pe adolescenți cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani, potrivit Mediafax,…

- Directorul general al SC Transport Local SA Targu Mures, Tatar Bela, a acuzat, joi, Jandarmeria si Politia ca nu au aplicat nicio sanctiune dupa ce in jur de 30 de membri de sindicat au declansat o greva spontana, desi Legea nr. 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- In anul 2021, vacanța de Paște va fi alcatuita din doua saptamani libere, insa la o diferența de trei saptamani una de cealalta: o saptamana pentru Paștele Catolic și alta pentru Paștele Ortodox. Structura anului școlar 2020-2021 aduce o schimbare privind vacanța de primavara, respectiv cea de Paște.…

- Un polițist roman, plecat intr-o misiune internaționala in Republica Centrafricana, a fost intampinat cu caldura de copiii de acolo. Numele sau este Mihai și are o experiența de peste 20 de ani, iar acum se afla in a doua misiune de acest fel, pe care se pare ca reușește sa o indeplineasca cu succes,…

- Dupa cateva zile neasteptat de calde, iarna da semne ca se intoarce. Meteorologii au emis o informare de ninsori si polei ce vizeaza in special partea de nord si centrul Moldovei, precum si zona montana aferenta. Directorul ANM, Elena Mateescu a vorbit in exclusivitate despre cum va fi vremea in urmatoarele…

- Copiii de la ACS Lupte BSG azi au susținut primul antrenament pe zapada, intr-un peisaj de vis, in stațiunea Sovata. "Zapada și munte!!! O combinație benefica pentru sanatatea oricarui copil! Iar daca vorbim de copiii care fac sport de performanța, antrenamentul intr-un asemenea cadru natural este și…

- “Pe masura ce intram in cel de-al doilea al pandemiei de COVID-19 și pe masura ce numarul cazurilor de imbolnaviri continua sa creasca in intreaga lume, trebuie sa depunem toate eforturile necesare pentru a menține școlile deschise sau sa acordam prioritate redeschiderii acestora”, arata directorul…