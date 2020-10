Vaccinul pentru COVID nu este soluția. Rafila avertizează: Mai avem cale lungă Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, susține ca omenirea se va confrunta cu o mare problema, chiar și dupa apariția vaccinului anti-Covid-19. Este vorba de distribuția la nivel global, astfel incat vaccinul sa ajunga la toate țarile. „Dar mai avem cale lunga. 10% din populația globului este puțin. Ca sa putem opri transmiterea avem nevoie de cel puțin 70 - 75 la suta din populație care sa fi trecut prin boala și atunci soluția pe care toata lumea o așteapta este apariția unui vaccin care sa inlocuiasca boala, ca sa spun așa. Este legata de accesul echitabil la vaccin. Dar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

