Vaccinul Moderna a fost distribuit miercuri în București și în alte orașe din țară Anunțul a fost facut pe platforma ROVaccinare.”In aceasta dimineata, 26.210 doze de vaccin Moderna au plecat spre centrele regionale din tara cu o aeronava a Ministerului Afacerilor Interne. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, aeronava MAI a putut livra 7.610 doze in centrele regionale de distributie Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul dozelor de vaccin in centrele regionale de distributie Brasov, Iasi, Constanta si Craiova se realizeaza cu autospeciale ale Ministerului Apararii Nationale”, se arata in comunicatCitește și: ”Avionul cu dozele de vaccin de la Moderna nu poate ateriza la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

