- Vaccinurile pe baza de ARN mesager, Pfizer și Moderna, ofera cea mai buna protecție in fața variantei Delta a SARS-COV-2, dar toate serurile disponibile protejeaza, conform The Economist, care a strans și comparat „posibil, cel mai mare set de rezultate post-vaccinare”.Ințelegerea eficacitații vaccinurilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat luni ca asteapta ca Bharat Biotech sa ofere mai multe informatii cu privire la vaccinul sau anti-COVID-19, un pas inapoi pentru planurile companiei indiene de a obtine autorizatia de utilizare in regim de urgenta pentru acest produs, informeaza Reuters…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat procesul de aprobare pentru vaccinul rusesc anti-COVID-19, Sputnik V. Un oficial regional al OMS a declarat ca procesul de fabricatie al serului nu a indeplinit standardele necesare, informeaza Mediafax. OMS a declarat ca a intarziat aprobarea…

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, au declarat vineri oficiali americani din domeniul…

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca urmarește o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie, anunța BFMTV. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul epidemiologic al Organizației Mondiale a Sanatații.…

- Noua tulpina, denumita ”Mu”, identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, s-a raspandit pana acum si in alte tari din America de Sud si in Europa și a fost clasificata pana in prezent drept ”varianta de monitorizat”, potrivit AFP, citata de Agerpres . Organizația Mondiala a Sanatatii…

- O noua tulpina Covid. C.1.2 a fost depistata in Africa de Sud și prezinta mutații similare cu cele observate la Delta. O noua tulpina Covid atrage atenția oamenilor de știința. Varianta C.1.2 a fost depistata in Africa de Sud și primele concluzii arata ca prezinta mutații similare cu cele observate…