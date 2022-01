Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 al companiei Moderna, care beneficia pana luni doar de o autorizare in regim de urgenta in Statele Unite, a primit o autorizare definitiva in aceasta tara pentru persoanele de peste 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA), potrivit Reuters. Vaccinul…

- Dr. Anthony Fauci, principalul consilier al Casei Albe in combaterea pandemiei de COVID-19, a afirmat ca exista inca pericolul unei cresteri bruste a numarului de spitalizari din cauza transmisibilitatii foarte ridicate a variantei Omicron a coronavirusului, chiar daca datele de pana acum sugereaza…

- Orasul New York a luat decizia de a nu mai plasa in carantina clase intregi de elevi dupa expunerea lor la noul coronavirus si va prioritiza, in schimb, programe de testare pe scara larga pentru ca elevii asimptomatici care prezinta rezultate negative la testele anti-COVID-19 sa poata veni in continuare…

- Perioada recomandata de carantina pentru persoanele pozitive la COVID-19 din SUA a fost redusa la jumatate de autoritatile sanitare americane au redus luni la jumatate, in pofida cresterii puternice a contaminarilor zilnice din cauza variantei Omicron, scrie AFP, citata de Agerpres . Pentru persoanele…

- Cele mai multe dintre cele 43 de cazuri de COVID-19 cauzate de varianta Omicron identificate pana acum in Statele Unite au fost la persoane care au fost complet vaccinate, iar o treime dintre acestea primisera o doza de rapel, potrivit unui raport american publicat vineri, relateaza Reuters. Centrul…

- Agenția pentru alimente și medicamente (FDA) din SUA a autorizat doza booster a vaccinului Pfizer-BioNTech pentru adolescenții de 16 și 17 ani, informeaza agențiile de presa. Doza “booster” a vaccinului Pfizer-BioNTech poate fi administrata tinerilor de 16 si 17 ani daca au trecut cel putin sase luni…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), agenția Uniunii Europene pentru combaterea bolilor infecțioase, a anunțat joi ca in cateva luni varianta Omicron a coronavirusului ar putea fi responsabila de peste jumatate din toate cazurile de COVID-19 inregistrate in Europa, relateaza …

- Autoritatile sanitare americane au anuntat vineri ca au dat unda verde unei a treia doze de vaccin anti-Covid pentru toti adultii complet vaccinati cu cel putin sase luni in urma, relateaza AFP si Reuters. Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a indicat ca aceasta autorizatie pentru…