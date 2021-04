Vaccinul chinezesc penetrează piața europeană: țările din Estul Europei își asumă riscul In timp ce Uniunea Europeana intampina probleme in obtinerea de vaccinuri anti-coronavirus, China isi exercita influenta prin oferirea de doze economiilor emergente, noteaza Nikkei. Citește și: VIDEO Eveniment grandios in Egipt: 'Parada de Aur a Faraonilor' - 22 de mumii regale, 18 regi si patru regine, in procesiune prin Cairo Desi Sinopharm si alti producatori chinezi de vaccinuri anti-coronavirus nu au aplicat pentru licente de distribuire a vaccinurilor lor in Europa, acestea isi gasesc calea catre bratele europene. Multi experti isi exprima insa temerile legate de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

