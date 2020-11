Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, judetul Buzau se confrunta cu o criza a vaccinurilor antigripale. Foarte putine doze ajung in cabinetele medicilor de familie, desi la Directia de Sanatate Publica, din luna septembrie, au ajuns in jur de 20.000 de doze. Mai grav este ca vaccinul nu se gaseste nici…

- Multe persoane au incetat sa mai aștepte sa primeasca gratuit vaccinul antigripal și au decis sa il cumpere, doar ca acesta nu se gasește momentan in farmacii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cunoscutul medic de familie sucevean Irina Badrajan susține ca autoritațile recomanda populației generale sa mearga la medicii de familie pentru a se vaccina impotriva gripei, insa vaccinul nu exista in farmacii. Totodata, pana acum, la medicii de familie au ajuns puține doze de vaccin pentru imunizarea…

- Prima tranșa de vaccin antigripal tetravalent pentru sezonul rece, a fost livrata in județul Vaslui. Direcția de Sanatate Publica a solicitat Ministerului Sanatații, 85 de mii de doze de vaccin antigripal. Acestea urmeaza sa ajunga in perioada urmatoare, iar medicii de familie ii vor programa telefonic…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud a primit, in aceasta saptamana, o prima transa de vaccin antigripal, fiind vorba despre aproximativ 3.500 de doze, se arata intr-un comunicat remis presei. „Aceasta transa va fi repartizata astfel: spitale, Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud,…

- Prima tranșa de vaccin antigripal a fost livrata in Romania, dozele urmand sa fie distribuite saptamana aceasta catre Directiile de Sanatate Publica, de unde vor ajunge la medicii de familie. De la Directiile de Sanatate Publica, vaccinul poate fi accesat de medicii de familie la timp pentru campania…

- Vaccinul gripal tetravalent administrat gratuit in cabinetele medicilor de familie persoanelor care fac parte din grupele cu risc de imbolnavire, in cadrul programului național de vaccinare, este disponibil pentru distribuție in Romania, incepand de saptamana aceasta. Prima tranșa ajunsa in țara noastra,…

