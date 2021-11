Vaccinul anti-HPV reduce cancerele de col uterin cu 87%

Vaccinul anti-HPV reduce cazurile de cancer de col uterin cu aproape 90%, arata primele date ale unui studiu efectuat in lumea reala și publicat in revista The Lancet. Cancer Research UK a descris descoperirile drept ”istorice” și a spus ca a aratat ca vaccinul salveaza vieți, informeaza BBC.Cercetatorii au spus ca succesul a insemnat ca cei care au fost vaccinați ar putea avea nevoie și de mult mai puține teste de frotiu cervical. In Marea Britanie, fetele cu varste cuprinse intre 11 și 13 ani primesc vaccinul in funcție de locul in care locuiesc. Vaccinul este oferit și baieților din 2019.Studiul…