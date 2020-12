Vaccinul anti-covid ESTE SIGUR! Klaus Iohannis are toată încrederea Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , susține ca vaccinul anti-Covid-19 este sigur. El a anunțat ca Romania va beneficia de un milion de doze la inceputul anului 2021. „In cadrul ședinței CSAT a fost aprobata strategia de aprobare de vaccinare impotriva noului COVID-19. Campania va dura cel puțin cateva luni de zile. Dupa parerea specialiștilor campania a fost bine lucrata. Acum este aprobata și-n CSAT. Aceasta campanie cuprinde toți pașii despre vaccinare. Aceste lucruri vor fi explicate pe larg maine la Guvern. Sunt foarte multe lucruri și in saptamana și lunile care urmeaza vom avea o informare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

