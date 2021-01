Stiri pe aceeasi tema

- Șefa unei organizații globale de turism se opune masurii conform careia vaccinarea anti-Covid ar trebui sa fie o cerința obligatorie pentru a putea calatori, in ciuda scepticismului legat de atingerea unei imunitați de grup in acest an, transmite Digi24. Dupa ce mai mulți experți din domeniul sanatații…

- Șefa unei organizații globale de turism se opune masurii conform careia vaccinarea anti-Covid ar trebui sa fie o cerința obligatorie pentru a putea calatori, in ciuda scepticismului legat de atingerea unei imunitați de grup in acest an, transmite Reuters. Dupa ce mai mulți experți din domeniul sanatații…

- Șefa unei organizații globale de turism se opune masurii conform careia vaccinarea anti-Covid ar trebui sa fie o cerința obligatorie pentru a putea calatori, in ciuda scepticismului legat de atingerea unei imunitați de grup in acest an, transmite Reuters.

- Anunțul a fost facut pe Twitter de Președintele C.E., Ursula Von der Leyen.We are providing safe & effective #COVID19 vaccines for Europeans.We have authorised the @moderna_tx vaccine, the 2nd vaccine approved in the EU.Europe has secured so far 2 billion doses of potential vaccines - more than enough…

- Nelu Tataru declara ca, din fiecare tranșa de vaccinuri livrata Uniunii Europene, Romania va primi aproximativ 4,6% din producția lunara. Vaccinul este singura șansa pentru limitarea și eradicarea pandemiei, a declarat Nelu Tataru intr-o emisiune televizata. „Trebuie sa ințelegem! Vaccinul nu este obligatoriu,…

- Pasagerii vor trebui in viitor sa demonstreze ca au fost vaccinați impotriva Covid-19 pentru a putea urca in zborurile operate de Qantas, a anunțat șeful companiei aeriene australiene, citat de BBC.

- Angajatii din domeniul sanatatii si persoanele din categorii vulnerabile vor fi primii care vor fi vaccinati impotriva coronavirusului. Anuntul a fost facut de presedintele Klaus Iohannis care a precizat ca, in cel mai fericit scenariu, primele doze de vaccin anti-COVID vor ajunge in Romania in primul…

- Nu mai este mult pana cand primele doze de vaccin anti COVID-19 vor ajunge și la noi in țara. In cadrul unei conferințe online, Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a anunțat data la care Romania va dispune de acestea, dar și cine va beneficia prima data de imunizare.