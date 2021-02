Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de momentul in care se va decide daca școlile vor fi redeschise din 8 februarie, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat ca pana in prezent au fost imunizate mai puțin de 10.000 de angajați din Educație. „Am analizat mai multe scenarii posibile…

- Dupa ce au criticat personalul de invațamant ca nu accepta in unanimitate vaccinarea anti-Covid, pentru a da, astfel, un exemplu celorlalți, autoritațile s-au sucit și au decis sa imunizeze doar cadrele didactice cu boli cronice. Sindicaliștii din Educație acuza Guvernul de ipocrizie și atrag atenția…

- 25 de persoane, dintre care 23 de beneficiari si 2 angajati, dintr-un camin pentru varsnici din judetul Buzau au fost depistati cu coronavirus, scrie news.ro . Potrivit purtatorului de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, Roxana Kovacs, 23 de beneficiari…

- Trei angajati ai Spitalului Victor Babes din Timisoara, depistati cu COVID-19 la cateva zile dupa ce s-au vaccinat Trei angajati ai Spitalului Victor Babes din Timisoara, depistati cu COVID-19 la cateva zile dupa ce s-au vaccinatTrei angajati ai Spitalului Victor Babes din Timisoara, depistati cu COVID-19…

- Cadrele didactice vor fi vaccinate anti-Covid in etapa a doua a campaniei de vaccinare, așa cum au stabilit autoritațile. Decizia a starnit controverse in condițiile in care unii specialiști leaga vaccinarea profesorilor de revenirea copiilor la școala. Alte cadre didactice refuza sa se vaccineze.…

- Școlile s-ar putea redeschide in siguranța ”la sfarșitul lunii martie-inceput de aprilie”, dupa ce se incheie a doua etapa de vaccinare anti-Covid, care vizeaza cadrele didactice, varstnicii și persoanele din categoriile vulnerabile, a declarat colonel dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei…

- UNICEF solicita ca profesorii și invațatorii sa aiba prioritate la vaccinul anti-Covid-19 pentru ca procesul de invațamant sa se poata desfașura cu prezența fizica, iar școlile sa ramana deschise. Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite a transmis un comunicat de presa in…

- Un numar de 21 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu au fost depistati cu COVID-19 in ultimele 14 zile, trei dintre acestia fiind internati, restul aflandu-se in izolare la domiciliu, a informat, miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Alexandru Nitu, informeaza Agerpres.…