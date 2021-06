Stiri pe aceeasi tema

- Cei care intra in țara pe la Vama Nadlac II, pe Autostrada, se pot vaccina, incepand de miercuri, cu ser produs de compania Johnson&Johnson, anunța Prefectura Arad. Prefectura Arad anunța ca...

- Cei care intra in țara pe la Vama Nadlac II, pe Autostrada, se pot vaccina, incepand de miercuri, cu ser produs de compania Johnson&Johnson, anunța Prefectura Arad. Prefectura Arad anunța ca vaccinarea anti-COVID-19 incepe, miercuri, in Vama Nadlac II (pe autostrada), de la ora 10.00. Va fi administrat…

- Compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech anunta luni ca mizeaza pe eficienta vaccinului sau anticovid Pfizer-BioNTech impotriva variantelor noului coronavirus SARS-CoV-2 si precizeaza ca niciun studiu nu pledeaza, in acest stadiu, in favoarea necesitatii unei noi formule a vaccinului, relateaza…

- Premierul Florin Cițu a afirmat, miercuri, ca Romania va demara vaccinarea anti-COVID cu vaccinul Johnson&Johnson, dupa decizia Agenției Europene a Medicamentului. EMA a concluzionat in cazul vaccinului...

- „Vaccinul produs de Johnson&Johnson va ajunge in centrele de vaccinare saptamana viitoare”, a anuntat, miercuri, Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Acestea vor fi, cel mai probabil, folosite in centrele mobile si drive thru sau de catre medicii de familie.

- Patru cazuri serioase de cheaguri de sange cu trombocite scazute, dintre care unul fatal, au fost raportate dupa inocularea cu vaccinul anti-COVID-19 produs de Janssen, filiala europeana a companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson, potrivit EMA, citat de Agerpres .Agentia europeana mai mentioneaza…

- Actiunea ilegala de ocupare a metroului bucurestean a produs pagube de aproximativ 2,827 milioane de lei iar Metrorex se va indrepta impotriva celor responsabili folosind toate mijloacele legale la dispozitie, subliniaza operatorul intr-un comunicat transmis luni AGERPRES.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare Valeriu Gheorghita, afirma ca, cel mai probabil, in a doua parte a lunii aprilie Romania va primi cateva zeci de mii de doze din vaccinul produs de compania Johnson&Johnson, omologat recent de Organizatia Mondiala a Sanatatii. „Pentru a doua…