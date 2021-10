Stiri pe aceeasi tema

- Doza a treia a vaccinului anti-COVID este mai eficienta daca e facuta cu un alt ser decat cel folosit la schema inițiala de vaccinare, spune Agentia Europeana a Medicamentului, ai carei experți cred ca acest lucru provoaca un raspuns imunitar mai puternic.

- Medicul Valeriu Gheorghița aduce clarificari legate de administrarea dozei 3 de vaccin. Persoanele cu imunitate redusa au nevoie de recomandarea medicului. Doza a treia este „ferm recomandata” persoanelor aflate in categorii vulnerabile, de peste 65 de ani, cu afecțiuni cronice și cei care au risc crescut…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat luni vaccinarea cu o a treia doza de vaccin impotriva covid-19 Pfizer/BioNTech a persoanelor in varsta de peste 18 ani, de teama ca protectia impotriva SRAS-CoV-2 ar putea scadea dupa primele doua doze, relateaza AFP.

- Republica Moldova nu-si permite sa inceapa vaccinarea cu a treia doza de Pfizer. Anuntul a fost facut de autoritatile din sanatate, dupa ce, joi, Agentia Europeana a Medicamentului a permis administrarea acesteia la jumatate de an dupa rapel.

- In contextul creșterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de importanta pentru obținerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19. Pentru creșterea accesibilitații…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in luna octombrie ar putea incepe, in Romania, vaccinarea cu trei doze de ser a persoanelor imunodeprimate (post-transplant, cu afectiuni oncologice sau cu alte conditii de imunodepresie), respectiv administrarea…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca, daca Agentia Europeana a Medicamentului va recomanda la inceputul lunii septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID. Prioritizarea va fi aceeasi ca la debutul campaniei de vaccinare,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat miercuri ca vaccinarea cu a treia doza va incepe in ROmania cel mai devreme in septembrie, in plin val 4 COVID-19. Șeful campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 spune ca trebuie așteptate concluziile Agenției Europene a Medicamentului in acest sens."Mai…