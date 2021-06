Vaccinarea în Vama Nădlac II a început, dar se face doar 12 ore pe zi din lipsă de personal Centrul de vaccinare infiintate in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, pe autostrada pan-europeana, a fost deschis, miercuri, insa va functiona doar 12 ore pe zi, din cauza ca nu exista personal medical suficient, primii care s-au imunizat cu ser la frontiera fiind romani veniti acasa din Germania si Austria. Centrul de vaccinare de la frontiera cu Ungaria va functiona zilnic intre orele 08,00 si 20,00, insa autoritatile vor sa il pastreze deschis 24 de ore, daca va fi gasit personal medical. “Consider ca este un moment deosebit de important, fiind trecerea cu cel mai mare flux de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

