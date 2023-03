Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a reusit un salt de cinci pozitii si a urcat pe locul 27 in clasamentul Cupei Davis. Tricolorii au invins Thailanda la Nonthaburi cu scorul de 3-2, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala I a Cupei Davis. In septembrie, Romania va juca pentru accederea in calificarile…

- Un grup infractional sarbo-croat suspectat de sute de spargeri in toata Europa a fost desfiintat in noiembrie anul trecut in cadrul unei operatiuni conduse de o echipa de ancheta franco-spaniola soldate cu 25 de arestari, a anuntat sambata jandarmeria franceza, relateaza AFP. Grupul, format din aproximativ…

- Subvarianta XBB.1.5 de coronavirus, numita si Kraken, se raspandeste mai rapid fata de tulpinile Omicron dominante in prezent, potrivit Agentiei UE de control al bolilor, scrie Politico. „Exista posibilitatea ca aceasta varianta sa aiba un efect din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de COVID-19…

- Pare un deja-vu. Intr-o perioada in care restrictiile COVID-19 au fost relaxate, UE a inceput anul cu o intalnire pe tema adoptarii unei abordari comune in contextul cresterii numarului de cazuri de infectare in China dupa ce Beijingul si-a inversat politicile stricte zero COVID. Discutiile nu au condus…

- Creste lista tarilor din Uniunea Europeana care cer test COVID negativ pasagerilor veniti din China. Belgia, Suedia, Franta, Germania, Spania si Italia anunta ca, pe langa testul negativ, necesar la imbarcarea spre Europa, ar putea testa aleatoriu pasagerii si la sosire.

- ”Guvernul suedez a decis (joi) dimineata sa impuna restrictii temporare calatorilor care vin din China”, a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul suedez al Sanatatii Jakob Forssmed. Jakob Forssmed precizeaza ca acesti calatori este necesar sa prezinte un rezultat al unui test negativ – indiferent…

- Australia a anuntat ca va cere calatorilor din China sa prezinte teste negative pentru COVID-19, invocand o „lipsa de informatii complete” din partea Beijingului cu privire la valul de contaminari din tara, informeaza duminica AFP. Aceasta masura, ce va intra in vigoare pe 5 ianuarie, este menita „sa…