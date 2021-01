Stiri pe aceeasi tema

- De ce șef Romaniei, Klaus Iohannis, nu a urmat exemplul altor șefi de state deschizand campania pro vaccinare anticoronavirus dand un exemplu personal? A fost cu siguranța o intrebare aflata pe buzele multor romani. Ioana Stancel, expert in sanatate publica, ajunsa in atenția publica dupa ce a fost…

- In campania de vaccinare unele state mizeaza pe puterea exemplului liderilor. In Romania, președintele, premierul, ministrul sanatații, șeful DSU, șeful campaniei de vaccinare, niciunul dintre ei nu s-a vaccinat, iar unii oameni se intreaba de ce.

- Rezidenti ai azilurilor de pensionari au fost primele persoane vaccinate impotriva covid-19 in Belgia, o tara in care aceste institutii au fost grav afectate de pandemie, relateaza BFMTV, potrivit news.ro. Primele doze de vaccin Pfizer-BioNtech au fost administrate aproape in mod simultan,…

- Mexicul va lansa joi campania de vaccinare contra Covid-19, imediat ce soseste lotul de vaccinuri comandat de la Pfizer/ BioNTech, a anuntat, marti, ministrul adjunct al Sanatatii, Hugo Lopez-Gatell, potrivit AFP. "Maine (miercuri) soseste primul transport de vaccinuri Pfizer contra SARS-CoV-2…

- Bulgaria intentioneaza sa inceapa pe 27 decembrie campania de vaccinare impotriva COVID-19 in trei mari orase ale tarii, a anuntat duminica inspectorul-sef pentru sanatate bulgar, Anghel Kuncev, transmite Reuters. Alaturi de celelalte state membre ale Uniunii Europene, Bulgaria asteapta ca Agentia Europeana…

- Profesorul Alexandru Rafila a explicat ca specialiștii de sanatate publica nu au luat deciziile majore in gestionarea pandemiei. Rafila precizeaza faptul ca toate deciziile s-au luat doar din perspectiva faptului ca avem alegeri pe data de 6 decembrie. Citește și: Patriarhia, mesaj transant…

- O noua transa de 500.000 de doze de vaccin antigripal va fi livrata luni de furnizor catre directiile de sanatate publica, acestea urmand a fi directionate catre cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire, in cadrul campaniei de vaccinare…

- O noua tranșa de 500 000 doze vaccin gripal va fi livrata astazi de furnizor catre direcțiile de sanatate publica.Dozele de vaccin vor fi direcționate catre cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire, in cadrul campaniei de vaccinare…