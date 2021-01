In pofida cresterii presiunilor pentru accelerarea campaniei de vaccinare din Australia, premierul Scott Morrison a declarat marti ca nu vrea sa-si asume "riscuri inutile", relateaza AFP.



Morrison, care la inceputul pandemiei a spus ca Australia va fi un "lider" in materie de vaccinare, a dat de inteles ca tarile cele mai afectate de virus, cum este Marea Britanie, au fost constranse sa autorizeze in regim de urgenta vaccinurile anticoronavirus.



Intr-adevar, in timp ce multe tari au inceput deja vaccinarea populatiilor, autoritatea australiana pentru reglementare in domeniul…