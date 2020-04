Stiri pe aceeasi tema

- 90% dintre hotelurile din Romania sunt inchise, iar 150.000 din cei 180.000 de angajati din industria HORECA sunt in somaj tehnic sau au fost concediati, spune Razvan Pascu, reprezentantul unei companii de marketing si relatii publice care activeaza in turism. Singurele hoteluri deschise in aceasta…

- MODIFICARI… Firmele din Romania sunt obligate sa dea liber platit angajatilor cu copii de scoala, in conditiile legii, si mai departe, in vacanta, pe timpul starii de urgenta, se stipuleaza in Ordonanta de Urgenta nr 41/2020, publicata in Monitorul Oficial. Practic, Guvernul a modificat din nou legea…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut joi un apel la romanii care au platit avansuri la agentiile de turism sa nu mearga sa ceara banii inapoi, "pentru ca nu au de unde sa-i dea si risca sa introduca firmele in faliment", cel mai prudent lucru fiind "sa mai astepte sau sa ceara un voucher…

- Șase țari europene și-au anunțat intenția de a declara derogari de la Convenția Europeana a Drepturilor Omului (ECHR), invocând actuala pandemie a coronavirusului. Vocile critice se tem însa ca acest lucru transmite semnalul politic greșit. Armenia, Estonia, Georgia, Letonia, Moldova și…

- Din dorința de a liniști iubitorii de calatorii in aceasta perioada, compania Travel Brands SA, membra a grupului Der Touristik, prin rețeaua de agenții de turism DERTOUR, lanseaza de astazi noi pachete de vacanțe liniștite cu o politica relaxata de anulari gratuite de pana la doua zile inainte de intrarea…

- Autoritatile de la Atena au facut acuzatii foarte grave la adresa fortelor de securitate turcesti, dupa ce au publicat pe retelele de socializare si în mass-media mai multe înregistrari video care ar putea stârni multe polemici. Practic, potrivit Atenei, Turcia face orice numai sa…

- În topul listei de prioritati ale Ministerului de Interne din Cipru se afla combaterea fluxurilor migratorii, iar ministrul Nikos Nouris se arata decis sa ia masuri pentru combaterea cazurilor "solicitantilor de azil" a caror viata nu este în pericol si, prin urmare, sunt caracterizati…

- Virusul se numeste Tomato brown rugose fruit virus (ToBREV) si este inofensiv pentru oameni. Acesta poate distruge, insa, culturile de legume, chiar daca sunt in sere, gradini sau campuri. Potrivit specialistilor, ToBREV poate fi transmis prin semintele, plantele sau fructele infectate, precum si…