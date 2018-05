Stiri pe aceeasi tema

- CulitE Sterp xi Carmen de la SElciua, cuplul momentul din showbiz, interviu fErE perdea! Unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ului autohton, CulitE Sterp xi Carmen de la SElciua au reuxit sE atragE simpatia publicului intr-o clipE, prin naturaletea, dar xi povestea incredibilE de iubire.

- Piata auto in primele trei luni ale anului a inregistrat o crestere de 30% a inmatricularilor pentru masinile noi si o scadere de 6% a inregistrarilor pentru masinile second-hand, respectiv de 4% a reinmatricularilor.

- Daca in urma cu cativa ani, turistii romani preferau destinatiile exotice doar in sezonul de varf, si anume in intervalul noiembrie - martie, acum gasesc motive sa calatoreasca acolo in orice perioada a anului, inclusiv de 1 Mai, a informat TUI TravelCenter.

- Numarul hotelurilor participante la programul „Inscrieri timpurii" este in crestere pronuntata, respectiv cu 25% comparativ cu anul trecut, iar vacantele cumparate de romani in perioada de early booking in primele trei luni din 2018 au crescut ca volum cu 37% fata de 2017.

- Autoritațile din Elveția au prelungit cu inca un an restricțiile pe piața muncii pentru romani și bulgari. Guvernul federal de la Berna a anunțat decizia de principiu care va fi adoptata la inceputul lunii...

- Guvernul federal din Elvetia a dispus, miercuri, prelungirea timp de un an a restrictiilor pe piata muncii elvetiana pentru cetatenii romani si bulgari, informeaza publicatia Corriere del Ticino. In sedinta desfasurata miercuri, Guvernul federal de la Berna a luat decizia de principiu privind prelungirea…

- Aparitia unui plafon pentru Dobanda Anuala Efectiva (DAE), fara a tine cont de specificul fiecarui segment de creditare, ar putea avea consecinte negative atat asupra consumatorilor, cat si a intregii economii, fie ca vorbim despre piata imobiliara, retail sau piata auto, arata un comunicat al ALB.