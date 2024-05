Stiri pe aceeasi tema

- Pe masa de Paste, pe langa preparatele tradiționale romanești, ne vom dori sa avem și legume, dar prețul acestora s-ar putea sa ne goleasca buzunarele. Legumele romanești, precum roșiile sau castraveții, multe dintre ele ieșite din serele romanești, pot fi gasite deja pe tarabele din piața, dar prețul…

- Medicamente mult mai scumpe pentru romani : Procentul de creștere s-a marit cu peste 20% Medicamente mult mai scumpe pentru romani : Procentul de creștere s-a marit cu peste 20% Medicamentele raman printre cele mai afectate produse de inflație, care cu toate ca a scazut cu 6.6% in lun martie, continua…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca a cumparat cu 500 de lei alimente din piața, suficiente pentru o saptamana și jumatate. Cu toate acestea, ramane o ”enigma” daca alimentele de baza sunt mai scumpe in Romania decat in țarile din Vest. „Am fost in piața, merg des. Prețurile sunt destul de…

- Iata ca ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai importante sarbatori creștine, Paștele. Astfel, apare și intrebarea de unde putem cumpara carne de miel la un preț mai decent. Ei bine, Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca fermierii au promis ca vor vinde carnea de miel la prețul corect.…

- Veste importanta pe piața media, in perspectiva Jocurilor Olimpice. Platforma Max, o extensie a Warner Bros. Discovery, care urmeaza sa fie lansata in Romania pe 21 mai, va transmite integral, in online, fiecare moment al competiției de la Paris. E alternativa in materie de streaming pentru TVR, postul…

- Aproape trei sferturi dintre romani prefera sa cumpere produse romanesti chiar daca sunt mai scumpe, iar 62,7% sunt de parere ca produsele agricole romanesti sunt mai rare in marile retele comerciale pentru ca acestea prefera produsele din strainatate, conform unui isondaj realizat de INSCOP la comanda…

- Ministrul Agriculturii considera ca cei de la Consiliul Concurentei trebuie sa analizeze de ce produsele producatorilor romani sunt ofertate de marile lanturi comerciale la preturi necompetitive, in raport cu produsele marca proprie ale retelei comerciale.

- A inceput un nou ciclu academic, s-au terminat in liniște și pace alegerile la toate universitațile din Romania, s-au ales/reales rectori pentru urmatorii patru ani in care se pot intampla multe. Credem sau nu, rectorii universitaților din Romania sunt mai puternici decat Președintele, Premierul, Parlamentul,…