Vacantele exotice, in topul preferintelor pentru luna ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care vor sa se mute din tara lor intr-un loc mai linistit, cu o clima blanda, servicii medicale de calitate, o viata culturala bogata si taxe mici prefera Malta. Micul stat din centrul Mediteranei, intre Sicilia si Africa de Nord, atrage ca un magnet, nu doar turisti, ci si oameni din diverse colturi…

- Romania ar putea fi o țara 100% turistica, insa acest lucru este greu de realizat, mai ales acolo unde autoritațile locale și proprietarii de hoteluri nu vor sa se promoveze. Deși pare imposibil, sunt zone...

- In topul preferințelor turiștilor romani care vor sa-și petreaca vacanțe la mare, in hoteluri de lux, all inclusive, la prețuri rezonabile, se afla Antalya, provincie situata in sudul Turciei, la poalele munților Taurus, pe litoralul Marii Mediterane. Considerata și „raiul vacanțelor all ...

- Pretul cazarii in hotelurile si pensiunile din Romania s-a scumpit considerabil in ultimii doi ani, in mare parte din cauza voucherelor de vacanta, considera specialistii. Potrivit acestora, majorarile au schimbat si comportamentul turistilor, care prefera vacante mai scurte si mai dese.

- Pretul cazarii in hotelurile si pensiunile din Romania s-a scumpit considerabil in ultimii doi ani, in mare parte din cauza voucherelor de vacanta, considera specialistii. Potrivit acestora, majorarile au schimbat si comportamentul turistilor, care prefera vacante mai scurte si mai dese.

- Vești bune pentru romanii care vor sa-și cumpere o casa: prețul locuințelor s-a stabilizat in ultima perioada, iar oferta s-a diversificat. Au aparut chiar și casele cu manual de utilizare, proiecte smart care au un regim special de intreținere.

- Romania are 105 companii in topul Fortune Global 500, sectoarele dominante fiind Auto, Alimentar si IT Romania are 105 companii in topul Fortune Global 500, in timp ce Polonia si Cehia au 139, respectiv 111 de astfel de companii, potrivit Colliers International. Numărul companiilor Global 500 (un…

- Filmele romanesti s-au aflat in topul preferintelor publicului la TIFF Oradea 2019, au anuntat miercuri organizatorii, intr-un comunicat. Trei titluri autohtone conduc clasamentul celor mai urmarite filme la editia din acest an: La Gomera, Parking si MO. In prima zi de festival, vineri, 6 septembrie,…