Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 noiembrie, in jurul orei 1:00 a.m., Mihaela Runceanu este asasinata in garsoniera sa din Bucuresti situata pe Soseaua Mihai Bravu. Mihaela Valentina Runceanu n. 4 mai 1955, Buzau, Romania ndash; d. 1 noiembrie 1989, Bucuresti, Romania a fost o cantareata romana de muzica usoara si profesoara de…

- Vacanța joaca un rol esențial in viața fiecaruia dintre noi. Dupa o perioada incarcata de activitați aferente serviciului, este responsabilitatea noastra sa ne deconectam de la toate responsabilitațile și sa ne oferim prilejul de a ne bucura de ceea ce este frumos in viața. In timp ce unii dintre noi…

- Doliu in Universitatea Politehnica Timișoara Prof. emerit dr. ing. Coleta DE SABATA, fost Rector al UPT a trecut la cele veșnice Universitatea Politehnica Timișoara anunța cu durere, incetarea din viața, azi 16 octombrie 2021, a prof. emerit dr. ing. Coleta DE SABATA, personalitate polivalenta, om de…

- Conform prognozei meteo pentru sambata, 16 octombrie 2021, vremea va continua sa fie rece. In majoritatea zonelor, norii vor acoperi cerul și la munte vor cadea precipitații mixte. Afla de pe a1.ro ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca le-a dat asigurari investitorilor americani, pe care ii incurajeaza sa vina in Romania, ca Executivul de la Bucuresti este unul functional,…

- Romania poate deveni o destinatie turistica premium pentru locuitorii din Kazahstan, care au bugete mari de vacanta si cauta regiuni noi unde sa petreaca timpul liber, a declarat, miercuri, Corina Martin, director general al Mistral Tours, intr-o conferinta de presa. Mistral Tours a organizat,…

- In prima ediție, gazda emisiunii „Femeia Alege”, Majda, ne-a facut cunoștința cu fetele care s-au aventurat in una din cele mai frumoase și mai provocatoare experiențe ale vieții lor. Timp de cateva luni, aceastea s-au mutat in Istanbul și vor avea parte de ocazia de a lasa deoparte toate planurile,…