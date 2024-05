Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur și Costi Ionița s-au distrat impreuna in Dubai pe una dintre melodiile compuse de cantareț. Imbracata intr-un costum alb, vedeta s-a lasat filmata dansand desculța. Stabilita de mai bine de 10 ani in India, acolo unde are o cariera de succes, dar și o relație cu actorul Salman Khan, Iulia…

- Vedeta din Romania care a facut furori pe covorul rosu de la Cannes. A aparut la brațul soțului ei celebru, iar ținutele purtate de cei doi au facut furori. Iata despre cine e vorba! Sigur nu veți ghici. Vedeta din Romania care a aparut pe covorul rosu de la Cannes Anca Lungu, fosta prezentatoare de…

- Grecia este o destinație aleasa de foarte mulți turiști romani, caci are locuri spectaculoase, lla doar cațiva pași de Romania. Giulia este una dintre vedetele care a descoperit destinații incredibile, pe care dorește sa le impartașeasca in cadrul emisiunii Vacanța de vedeta. Iata unde se afla cele…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu au atras toata atenția asupra lor. Cei doi au stralucit și au reușit sa iasa in evidența prin eleganța și romantismul emanat prin toți porii. Cu festivitatea pe care a organizat-o miercuri, diva a mai marcat un eveniment important și a demonstrat cat de puternica…

- Geanina Ilieș a dezvaluit ce face de fiecare data cand merge in vacanța. Indragita prezentatoare TV a petrecut momente speciale alaturi de fiul ei, in Barcelona. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Vacanța de Vedeta.

- Sunt mulți romanii care asociaza vacanța de vara cu Grecia. Exista mai multe categorii de turiști din țara noastra care merg in vacanțe in Grecia. O categorie importanta este cea a romanilor care vor sa mearga in concediu cu mașina personala, dar in ultimii ani a crescut și numarul de zboruri charter…

- Dana Savuica iubește sa calatoreasca, iar acest lucru se poate observa. Vedeta s-a intors din India și recunoaște ca este cucerita de aceasta țara. A vizitat-o de mai multe ori și a fost impresionata de fiecare data de bogația vazuta.

- Razvan Simion nu a fost lasat sa faca masaj in Bangkok! Din ce motiv nu s-a putut bucura celebrul prezentator TV de o astfel de experiența. Iata de ce nu s-a relaxat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru emisiunea Vacanța de Vedeta, la Antena Stars.